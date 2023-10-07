Инвестстратег спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара составит 97-102 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Ахиллесовой пятой рубля остается слабость показателей счета текущих операций. Импорт восстановился до уровней 2021 года, тогда как приток экспортной валютной выручки сократился из-за санкционных эффектов, добровольного сокращения Россией нефтедобычи и сложностей с репатриацией выручки в неконвертируемых валютах», — объяснил он.

По словам Бахтина, причиной текущего ослабления курса рубля также являются временный запрет на экспорт топлива (на нефтепродукты приходится до трети выручки нефтяных экспортеров России) и сила самого доллара. Индекс доллара DXY — отношение курса «американца» к корзине из шести валют торговых партнеров США — курсирует вблизи годовых вершин у 106 пунктов. Это давит на сырьевые котировки и на развивающиеся валюты, уточнил эксперт.

«Краткосрочно, если не устоит планка технического сопротивления в 101,8 рублей за доллар, не исключены проколы в сторону 105-106 рублей. При таком сценарии высока вероятность оперативного вмешательства финансовых властей в ситуацию. Среднесрочно сохраняем прогноз на умеренное укрепление рубля. Уже к концу октября при поддержке налогового периода российская валюта может потеснить доллар ближе к 95-96 рублям», — предположил Бахтин.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 100,405 рублей, евро — 105,7725 рублей. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что текущее ослабление курса рубля является «неадекватным».

Ранее финансист Бабин объяснил, почему курс доллара не обновил полуторалетний максимум.