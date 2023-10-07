США планируют объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине

Вашингтон 11 октября планирует объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $200 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Не уточняется, какие именно вооружения США направят Украине. Речь может идти о боеприпасах и бронемашинах. О новом пакете военной помощи Киеву могут объявить в среду в ходе заседания контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что международные резервы страны в сентябре сократились на 1,7%, составив $39,7 млрд, они уменьшаются второй месяц подряд.

Он добавил, что это было ожидаемо, ведь в сентябре Национальный банк Украины продал рекордный объем валюты с начала 2023 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также говорил, что президент Украины Владимир Зеленский, требуя от западных стран постоянной помощи, поступает правильно.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.