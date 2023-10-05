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Путин оценил влияние доллара США

Путин заявил, что созданная на основе доллара мировая финансовая система рушится

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что мировая финансовая система, которая была создана на основе доллара, постепенно рушится. Об этом он заявил в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, валюта является производной от мощи экономики государства, которое эмитирует эту валюту, а доля американской экономики в мировом ВВП сокращается — «это очевидные вещи».

До этого доллар превысил отметку в 100 рублей впервые с середины августа.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин высказал мнение, что уровень 100 рублей для курса доллара пока остается непреодолимым. По его мнению, вероятно, что у России получилось обеспечить баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением.

В свою очередь, аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев предположил, что при отмене послаблений на движение валюты курс рубля может укрепиться, и даже не исключено его возвращение к отметке 85 рублей за доллар.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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