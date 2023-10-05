Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рублю предрекли укрепление до ₽85 за доллар

Аналитик Джиоев спрогнозировал укрепление курса рубля до ₽85 за доллар

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

При отмене послаблений на движение валюты курс рубля может укрепиться, не исключено его возвращение к отметке 85 рублей за доллар. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, комментируя итоги вчерашних торгов.

«Причин волатильности (курса рубля — «Газета.Ru») несколько. Во-первых, повышение ключевой ставки оказалось не столь эффективным механизмом против ослабления рубля в условиях отсутствия carry trade и соответствующего притока иностранных денег. Во-вторых, до конца года действует мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушение валютного законодательства, а летом Минфин разработал законопроект по его продлению до 2025 года», — пояснил аналитик.

По его словам, эти условия как минимум не оказывают поддержку курсу рубля. Есть еще третий, кратковременный фактор, который в моменте влияет на снижение курса рубля — запрет на экспорт российских нефтепродуктов, уточнил Джиоев. Ограничения сокращают объем поступаемой в Россию валютной выручки, добавил он.

По мнению аналитика, как-то существенно повлиять на первый фактор невозможно, а запрет на экспорт нефтепродуктов, скорее всего, будет ослаблен в том или ином виде. В то же время изменение действующей ситуации с оттоком капитала может скорректировать тренд на ослабление курса рубля, считает Джиоев.

Накануне курс доллара вплотную подобрался к уровню 100 рублей, евро — 105 рублей.

Ранее в России оценили вероятность возврата курса доллара к отметке 100 рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий