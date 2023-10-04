Путин высказался о «дядях и тетях», которые присваивают чужие активы

Присваивающие чужие активы люди не отличаются большим умом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

«В современном мире бывают ситуации, когда присваиваются чужие активы, эти дяди и тети большим умом не отличаются», — сказал российский лидер, его цитирует РИА Новости.

Путин заявил, что в финансовой сфере идет бурное развитие технологий, в том числе с использованием технологии блокчейн. По словам главы государства, Центробанки Азии и Ближнего Востока уже выпускают цифровую валюту благодаря совместной работе.

Кроме того, президент заявил, что процесс построения многополярного миропорядка исторически необходим и неизбежен, а

современные технологии позволяют государству развивать более удобные и безопасные системы платежей. Россия будет готовить своих математиков, инженеров, программистов — людей, без чьего интеллекта мир не сможет развиваться, добавил глава государства.

7 июня Путин заявил, что России следует максимально использовать открывающиеся возможности, а также сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Президент отметил, что российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и поблагодарил «руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как начать свой ИТ-бизнес в России.