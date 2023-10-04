Вице-премьер РФ оценил ситуацию на топливном рынке

Ситуация на топливном рынке России в настоящий момент стабилизируется, запасы топлива выросли на 430 тыс. тонн, заявил вице-премьер страны Александр Новак. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 24».

По его словам, с введением запрета на экспорт, цены на топливо стали снижаться.

Соответствующий вывод сделали участники совещания с руководителями нефтяных компаний.

«Главная мера, которая была принята, — это запрет на экспорт автобензинов и дизельного топлива. Эта мера положительно повлияла на ситуацию на внутреннем рынке: у нас увеличились запасы где-то на 430 тыс. тонн за этот период», — обратил внимание Новак.

Как пояснил вице-премьер, сейчас на бирже прослеживается снижение цен от 16% до 20%.

Кроме того, Новак подчеркнул, что практически во всех регионах страны происходит значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты.

До этого стало известно, что биржевые цены на нефтепродукты снова перешли к снижению.

Цена на основные виды топлива начала падать с 21 сентября текущего года, когда правительством России был введено ограничение на экспорт основных видов топлива.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.