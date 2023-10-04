Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер РФ оценил ситуацию на топливном рынке

Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабилизируется

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Ситуация на топливном рынке России в настоящий момент стабилизируется, запасы топлива выросли на 430 тыс. тонн, заявил вице-премьер страны Александр Новак. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 24».

По его словам, с введением запрета на экспорт, цены на топливо стали снижаться.

Соответствующий вывод сделали участники совещания с руководителями нефтяных компаний.

«Главная мера, которая была принята, — это запрет на экспорт автобензинов и дизельного топлива. Эта мера положительно повлияла на ситуацию на внутреннем рынке: у нас увеличились запасы где-то на 430 тыс. тонн за этот период», — обратил внимание Новак.

Как пояснил вице-премьер, сейчас на бирже прослеживается снижение цен от 16% до 20%.

Кроме того, Новак подчеркнул, что практически во всех регионах страны происходит значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты.

До этого стало известно, что биржевые цены на нефтепродукты снова перешли к снижению.

Цена на основные виды топлива начала падать с 21 сентября текущего года, когда правительством России был введено ограничение на экспорт основных видов топлива.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий