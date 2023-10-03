В России назвали попавших под повышение зарплаты бюджетников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру», какие категории работников бюджетной сферы попадут под повышение заработной платы.

По ее словам, больше станут получать те бюджетники, у которых заработная плата не соответствует установленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям — 100% от средней зарплаты по региону для педагогов и 200% для работников здравоохранения.

«Заработная плата не может быть ниже МРОТ. Как правило, это касается работников невысокой квалификации, в том числе, к сожалению, работников культурной сферы и социальной», — поделилась Бессараб.

До этого газета «Известия» писала, что медицинские работники, проживающие в российских регионах, жалуются на уменьшение зарплат.

Председатель профсоюза работников здравоохранения России и общественного совета при Министерстве здравоохранения Анатолий Домников говорил, что существующая система оплаты, состоящая из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, не всегда грамотно выстроена.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.