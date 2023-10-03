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Новак высказался о ситуации с ценами на АЗС в России

Новак: рост цен на АЗС в течение года не должен превышать инфляцию

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рост цен на топливо на АЗС в течение года не должен превышать инфляцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новака, это является важнейшей задачей правительства.

«Наша ключевая задача в том, чтобы цены на заправках в течение года росли на уровне не выше инфляции», — отметил чиновник.

Он добавил, что такой порядок соблюдался в предыдущие годы и должен соблюдаться сейчас, а также в следующем году.

До этого Новак говорил, что правительство РФ намерено проследить за снижением цен на бензин и дизтопливо на российских АЗС.

По словам вице-премьера, существует временной разрыв между покупкой топлива на бирже и его реализацией на АЗС, но в ближайшее время россияне должны увидеть снижение мелкооптовых цен.

Правительство также предложило повысить коэффициент демпфера, ограничить «серый» экспорт путем роста пошлины с 20 до 50 тыс.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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