Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Венгерский банк исключен из украинского списка «спонсоров войны»

Банк Венгрии ОТР опроверг причины попадания в список «спонсоров войны» Украины

close
100%
Shutterstock

Крупнейший венгерский банк ОТР успешно опроверг причины попадания в украинский список «спонсоров войны» и был оттуда исключен. Об этом сообщает РИА Новости.

В ОТР заявили, что банк сумел успешно прояснить ситуацию с украинской стороной, опровергнув наиболее значительные» необоснованные обвинения.

Отмечается, что в ходе переговоров с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины венгерский банк ОТР взял на себя обязательство поддерживать сотрудничество с международным инвестиционным консультантом Rotchild Martin Maurel — французским банком, с помощью которого ОТР будет рассматривать все стратегические варианты относительно будущего своего российского дочернего банка.

В ОТР добавили, что любое решение в будущем возможно будет принять только в соответствии с действующими местными и международными правилами.

4 мая НАПК Украины внесло крупнейшую венгерскую банковскую группу OTP в перечень «международных спонсоров войны» из-за того, что она продолжает работать в России.

В том же месяце министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не может дать свое согласие по вопросам, требующим дополнительных финансовых и экономических «жертв» до тех пор, пока Украина сохраняет банк ОТР в списке «международных спонсоров войны».

Ранее «Медвежонка Барни» на Украине внесли в список «спонсоров войны».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий