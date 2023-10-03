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Польша и Украина договорились перенести контроль за украинским зерном в Литву

Польский министр Телюс: контроль украинского зерна переносится в литовский порт

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Efrem Lukatsky/AP

Киев и Варшава договорились перенести контроль за зерном, которое следует с Украины через Польшу и Литву, в литовский порт. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс, передает РИА Новости.

«Мы договорились о важном деле. С завтрашнего дня контроль ... польско-украинской границы, если речь идет о зерне, которое едет транзитом через Литву, будет проводиться на территории Литвы, в литовском потру», — сказал польский министр.

Телюс также назвал эту договоренность «хорошим делом в построении транзитного коридора солидарности».

Накануне глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что отношения между республикой и Украиной входят в стадию, когда их восстановление потребует «титанических усилий».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Польша и Словакия и дальше будут помогать Украине, несмотря на шероховатости в отношениях с Киевом.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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