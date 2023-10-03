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США намерены ужесточить контроль за экспортом микросхем в Китай

Reuters: США оповестили КНР о скором ужесточении контроля за экспортом микросхем

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Вашингтон направил Пекину уведомление о намерении ужесточить меры, принимаемые для контроля за экспортом микросхем на китайскую территорию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным агентства, речь идет о введении дополнительных ограничений при поставках чипов в сфере искусственного интеллекта и оборудования для их производства. Как указано в материале, в настоящее время Министерство торговли США «работает над обновлением» соответствующего перечня.

«КНР ожидала обновления к годичной годовщине, основываясь на разговорах с должностными лицами администрации [США]», — уточнил собеседник агентства.

Как отметили авторы публикации, первоначальные правила экспорта микросхем были опубликованы 7 октября 2022 года. Однако точная дата принятия новых ограничений в настоящее время неизвестна. Ожидается, что это произойдет в начале октября.

Также источник уточнил, что целью данной инициативы является устранение лазеек для поставок чипов в Китай. По его словам, это политическое решение может помочь в процессе стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином.

Ранее стало известно, когда делегация американских сенаторов отправится в КНР для обсуждения деятельности компании Micron Technology.

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