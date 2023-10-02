Курс евро на Мосбирже поднялся до 104 рублей

Курс евро превысил 104 руб. впервые с 14 сентября, сообщается на сайте Мосбиржи.

Курс юаня превысил 13,5 руб. впервые с 15 августа.

По состоянию на 2 октября евро растет на 0,84%, до 104,22 рубля, а курс доллара прибавляет 0,65% и растет до 98,6 рубля.

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявил, что в России наблюдается ужесточение монетарной политики и изменение валютного регулирования. Однако принимаемые властями меры в ближайшей перспективе не окажут сильного влияния на финансовый рынок.

Напомним, с 1 октября в России введут гибкие экспортные пошлины на товары с привязкой к курсу рубля. Их размер для большинства видов товаров будет варьироваться от 0 до 7%, для удобрений — до 10%.

Отмечается, что данная мера будет действовать до конца 2024 года. Соответствующее постановление уже подписано.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.