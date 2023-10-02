В России нашли способ втрое увеличить массу лососевых рыб

Новый полностью отечественный стартовый корм для лососевых рыб представили ученые Северного (Арктического) федерального университета им М.В. Ломоносова (САФУ), передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу университета.

Эксперты вуза пояснили, что для высокой производительности акваферм используются специальные корма, но на данный момент около 80% таких кормов на рынке являются импортными.

Согласно результатам экспериментов, благодаря разработке вес модельной особи увеличился почти в три раза. Отмечается, что это сопоставимо с эффектом от качественных импортных аналогов, а цена вдвое ниже.

Эффективность отечественного корма проверяли на базе Солзенского производственно-экспериментального лососевого завода в Архангельской области. В качестве модельной рыбы была выбрана кумжа — озерная или ручьевая рыба из семейства лососевых.

До этого руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что ведомство разрабатывает программу субсидий для рыбаков, осуществляющих вылов в Черном море.

Ранее губернатор Камчатки доложил президенту РФ Владимир Путину о «крайне удачном» вылове лососевых.