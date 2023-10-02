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В России нашли способ втрое увеличить массу лососевых рыб

Российские ученые создали корм, который увеличит массу лососевых рыб втрое

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Андрей Зима/РИА «Новости»

Новый полностью отечественный стартовый корм для лососевых рыб представили ученые Северного (Арктического) федерального университета им М.В. Ломоносова (САФУ), передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу университета.

Эксперты вуза пояснили, что для высокой производительности акваферм используются специальные корма, но на данный момент около 80% таких кормов на рынке являются импортными.

Согласно результатам экспериментов, благодаря разработке вес модельной особи увеличился почти в три раза. Отмечается, что это сопоставимо с эффектом от качественных импортных аналогов, а цена вдвое ниже.

Эффективность отечественного корма проверяли на базе Солзенского производственно-экспериментального лососевого завода в Архангельской области. В качестве модельной рыбы была выбрана кумжа — озерная или ручьевая рыба из семейства лососевых.

До этого руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что ведомство разрабатывает программу субсидий для рыбаков, осуществляющих вылов в Черном море.

Ранее губернатор Камчатки доложил президенту РФ Владимир Путину о «крайне удачном» вылове лососевых.

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