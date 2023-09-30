ЦБ предложил повысить страховое возмещение по долгосрочным вкладам

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила повысить сумму страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Эту инициативу она озвучила на Международном финансовом конгрессе, текст ее выступления приводится на сайте регулятора.

«Вы знаете, что долгосрочные вклады — это скорее редкость и у банков очень краткосрочное фондирование, а нужно, чтобы банки могли привлекать устойчивые долгосрочные пассивы. Какие могут быть стимулы, которые мы хотели бы обсудить? Первое — чтобы по долгосрочным вкладам страховое возмещение могло быть больше, чем по обычным вкладам», — отметила глава ЦБ.

Также Набиуллина считает, что банки по длинным вкладам должны платить меньше взносов в фонд страхования вкладов.

«Я думаю, что нам надо будет обсудить все эти стимулы. Но, конечно, базовая вещь для повышения долгосрочности вкладов — это ценовая стабильность, уменьшение опасений того, что сбережения в долгосрочном периоде будут съедены инфляцией», — подчеркнула председатель.

Банковские депозиты застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. Сумма вклада до 1,4 млн рублей в полном объеме возвращается вкладчику при отзыве у банка лицензии. Сейчас ставки по вкладам в российских банках составляют 10-13% годовых.

Долгосрочными считаются вклады от одного года.

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