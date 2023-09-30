Стали известны последствия запуска оплаты картами «Мир» в Мьянме

Пока преждевременно говорить, что Мьянма станет центром притяжения для российских туристов, но часть граждан откроют для себя это направление. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, комментируя запуск возможности расплачиваться картами «Мир» в Мьянме с 1 октября.

«Страны АСЕАН являются перспективными партнерами для России с точки зрения торгового сотрудничества. В частности, Мьянма также как и Россия находится под санкциями США, ЕС и Великобритании, из-за чего страна сильно зависит от импорта и страдает от дефицита иностранной валюты. Именно поэтому российский рынок весьма привлекателен для Мьянмы», — рассказала экономист.

По ее словам, за первое полугодие 2023 года товарооборот между странами составил около $200 млн.

«Для усиления интеграции в июне этого года была достигнута договоренность об интеграции платежной системы «Мир» для возможности ее использования в Мьянме. Дополнительно с 1 июля 2023 года гражданам России разрешено пребывать в Мьянме без визы в течение 30 дней. Этот шаг возможно сделает страну более привлекательной для туризма и деловых поездок», — уточнила Валишвили.

По ее словам, пока преждевременно говорить о том, что именно интеграция платежной системы и безвизовый режим сделают Мьянму центром притяжения российский туристов, но некоторые граждане смогут открыть для себя новое направление несмотря на сложившиеся мнение относительно безопасности пребывания в стране.

На данный момент карты «Мир» принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии, а также на Кубе. Возможность оплаты картами «Мир» за рубежом вошла в топ-5 наиболее беспокоящих россиян финансовых тем, сообщала «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Эфиопия может внедрить платежную систему «Мир».