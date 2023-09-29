ЦБ продлил ограничения на вывод валюты за рубеж

Центробанк России продлил действующие в стране ограничения на вывод валюты за рубеж до 31 марта 2024 года. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Граждане России и физлица-резиденты дружественных стран, как и раньше, смогут переводить на счета иностранных банков не более $1 млн в месяц или эквивалент в другой зарубежной валюте.

Через системы денежных переводов за месяц можно отправить не более $10 тыс. или эквивалент в другой валюте.

Суммы переводов определяются по официальному курсу зарубежных валют к рублю на дату получения банком поручения о транзакции.

Нерезиденты из дружественных и недружественных стран, которые работают в России, могут перевести за границу полную зарплату. Резиденты недружественных стран, не работающие в России, не могут переводить деньги из страны за границу.

ЦБ ввел ограничения на вывод капитала за рубеж в марте 2022 года. Изначально лимит был установлен на уровне $5 тыс., но затем по мере стабилизации ситуации он был повышен до $1 млн.

Ранее Банк России ограничил вывод средств нерезидентов за рубеж.