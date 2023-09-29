Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ продлил ограничения на вывод валюты за рубеж

ЦБ РФ продлил ограничения на вывод валюты за рубеж до 31 марта 2024 года

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Центробанк России продлил действующие в стране ограничения на вывод валюты за рубеж до 31 марта 2024 года. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Граждане России и физлица-резиденты дружественных стран, как и раньше, смогут переводить на счета иностранных банков не более $1 млн в месяц или эквивалент в другой зарубежной валюте.

Через системы денежных переводов за месяц можно отправить не более $10 тыс. или эквивалент в другой валюте.

Суммы переводов определяются по официальному курсу зарубежных валют к рублю на дату получения банком поручения о транзакции.

Нерезиденты из дружественных и недружественных стран, которые работают в России, могут перевести за границу полную зарплату. Резиденты недружественных стран, не работающие в России, не могут переводить деньги из страны за границу.

ЦБ ввел ограничения на вывод капитала за рубеж в марте 2022 года. Изначально лимит был установлен на уровне $5 тыс., но затем по мере стабилизации ситуации он был повышен до $1 млн.

Ранее Банк России ограничил вывод средств нерезидентов за рубеж.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях