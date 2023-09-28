Банк России зафиксировал ухудшение стандартов ипотечного кредитования

Банк России обеспокоен снижением стандартов выдачи ипотечных кредитов на фоне усиливающейся конкуренции между банками за клиентов. При этом он не видит «пузыря» на ипотечном рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой на банковском форуме в Сочи.

«Часто ведутся дискуссии, есть ли у нас «пузырь» в ипотеке. Здесь наша позиция такая, что «пузыря» сейчас нет, но есть некоторые дисбалансы, которые мы должны постепенно устранять, чтобы у нас ипотека оставалась очень качественной», — сказала Данилова..

По ее словам, кредитные организации стали в меньшей степени учитывать официальные доходы заемщиков. В результате доля кредитов с высокой долговой нагрузкой заемщика превысила 40% от всего объема выданных ипотечных кредитов.

«Момент, который нас беспокоит, — ухудшение стандартов кредитования. Сами банки признают, что у нас растет доля кредитования высоко закредитованных заемщиков», — отметила Данилова.

Кроме того, Банк России обратил внимание на растущий объем льготных кредитов в экономике. Согласно проекту денежно-кредитной политики ЦБ на 2024-2026 годы, общий объем таких кредитов достиг 11 трлн рублей, что превышает 7% ВВП.

В Центробанке отмечают, что льготное кредитование эффективно стимулирует спрос и экономический рост. Однако ЦБ не рассматривает его как долгосрочный инструмент поддержки экономики.

Недавно российские банки захотели повысить ставки по льготной ипотеке до рыночных.

Ранее россиян предупредили об ужесточении правил ипотеки.