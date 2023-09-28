Исследование показало, что россияне ищут новые туристические направления внутри страны

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, что россияне ищут новые туристические направления внутри РФ. Больше всего направлений с возросшей популярностью расположены в центральной части страны, Поволжье и Сибири. Результаты исследования имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Эксперты установили, что Ингушетия, Орловская область и Адыгея стали лидерами спроса среди регионов РФ. Общее число бронирований отелей в данных регионах и их доля среди всех бронирований растут сильнее, чем у других регионов страны.

В топ-10 регионов с самым быстрым ростом доли и интереса по количеству бронирований отелей оказались: Ингушетия — рост на 200%, Орловская область — рост на 100%, Адыгея — рост на 54,%, Мордовия — рост на 50%, Карачаево-Черкесия — рост на 46%, Липецкая область — рост на 41,2%, Владимирская область — рост на 36%, Марий Эл — рост на 35,7%, Смоленская область — рост на 33,3%, Курская область — рост на 33,3%.

Как отмечают аналитики, фокус спроса смещается с больших городов и популярных туристических мест к менее распространенным и совсем новым локациям, что позволяет избежать массового туризма и насладиться более уединенной и аутентичной атмосферой.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что внутренний туризм в России в прошлом году заметно вырос.

По его словам, число туристов России выросло на 16,7% — почти 10 миллионов человек в абсолютных величинах.

Ранее сообщалось, что россияне почти в два раза чаще стали ездить за границу.