Российская нефть дорожает, игнорируя потолок G7

Цена российской нефти марки Urals продолжает расти, приближаясь к отметке $100 за баррель, несмотря на действующий ценовой потолок для российской нефти, установленный странами G7 и их союзниками. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Argus Media, стоимость Urals в порту Приморск достигла $85,35 за баррель, в Новороссийске — $86 . Ценовой потолок для российской нефти, при продаже которой используются услуги западных компаний, составляет $60 за баррель.

После введения санкций российская нефть торговалась со скидкой более $30 к мировым ценам. Однако в последние месяцы премия к эталонной марке Brent сократилась до $13 на фоне сокращения Россией и Саудовской Аравией объемов добычи.

В США считают, что ценовой потолок по-прежнему ограничивает доходы России, но растущие цены на нефть свидетельствуют об ослаблении его эффективности. Европейские страховщики продолжают обслуживать поставки российской нефти, несмотря на превышение потолка.

Ранее Россия объявила об очередном снижении экспорта нефти в сентябре.