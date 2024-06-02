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Населенный пункт Белгородской области подвергся атаке БПЛА

Гладков: ВСУ атаковали населенный пункт Белгородской области дроном

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что населенный пункт Грайворонского городского округа подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По его словам, атака произошла на село Дроновка, с беспилотника было сброшено взрывное устройство.

Гладков подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, была повреждена кровля частного жилого домовладения.

До этого силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

«Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Ранее ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области.

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