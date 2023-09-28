Президент Казахстана заявил о готовности увеличить объемы поставок нефти в ФРГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что республика готова увеличить объемы поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, одним из приоритетов Астаны является развитие кооперации в сфере энергетики. Он подчеркнул, что с начала 2023 года Казахстан через магистральный нефтепровод «Дружба» отправил в Германию 500 тыс. тонн нефти.

Токаев подчеркнул, что по просьбе Берлина он подтвердил готовность республики увеличить объемы поставок нефти и придать им долгосрочный характер.

До этого компания – оператор польского участка нефтепровода «Дружба» PERN сообщила о возобновлении прокачки нефти по поврежденному участку.

Ранее рабочие в Польше заменили поврежденный 5 августа участок нефтепровода «Дружба».

5 августа сообщалось, что одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была временно отключена по причине утечки на территории Польши. Вскоре было принято решение прервать прокачку нефти на поврежденной нити.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.