Минфин выступил за продление маркировки импортного алкоголя

Минфин РФ выступил с инициативой продлить эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными спецмарками на 2-3 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова.

По его словам, данный вопрос сейчас обсуждается. «Да, конечно. На два-три года [предлагаем продлить], сейчас этот вопрос обсуждается», — уточнил Сазанов. Эксперимент по маркировке импортного алкоголя ФСМ проводится с 2019 года в ряде регионов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В нем участвуют импортеры, владельцы таможенных складов и складов временного хранения на добровольной основе.

В августе Минфин внес в правительство РФ проект распространить эксперимент на Псковскую область. Сазанов отметил, что окончательного решения по продлению эксперимента пока нет.

Цель маркировки алкоголя — пресечь нелегальный оборот и фальсификат на рынке. Ранее эксперименты по маркировке проводились в отношении табачной и молочной продукции, лекарств.

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