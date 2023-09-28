Мишустин заявил о начале трансформации мировой финансовой системы

Мировая финансовая система в настоящее время находится на стадии трансформации, в связи с чем РФ должна укрепить свой суверенитет и экономическую устойчивость. Такое заявление в ходе выступления на VII Московском финансовом форуме сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что западные государства все еще оказывают на Москву санкционное давление. В то же время Россия вместе с другими странами мира столкнулась с изменением глобальной финансовой системы, и ей необходимо принять соответствующие меры.

«Сейчас надо продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр уточнил, что под трансформацией финансовой системы подразумевается борьба между странам за лидерство в научно-технической сфере и источники энергии. То же касается представителей различных профессий, уточнил председатель правительства.

Кроме того, Мишустин рассказал о работе над созданием в РФ дорожной карты по формированию доступных ресурсов для инвестиционных проектов. Данный проект кабинет министров реализует совместно с Центральным Банком на протяжение последних двух лет.

При этом, по словам главы правительства, в 2023 году дорожная карта была обновлена. На данный момент в нее включено расширение линейки инструментов, укрепление доверия граждан к российскому рынку и создание стимулов для инвестирования в проекты, резюмировал он.

Ранее Мишустин сообщил о завершении наиболее сложного этапа трансформации российской экономики.