В России могут запустить трансграничные расчеты на основе блокчейна

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ готовится к запуску системы трансграничных расчетов на основе блокчейна, цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Заявление было сделано чиновником на VIII Московском финансовом форуме.

«Правительством в координации с Банком России подготовлен пошаговый план по созданию такой системы, в рамках которого будут проанализированы правовые и технические аспекты», — проинформировал он.

При этом Мишустин подчеркнул, что России удалось сохранить возможность проводить внешние и внутренние расчеты вопреки санкциям. По его словам, успешную адаптацию к санкциям во многом обеспечила отечественная финансовая система и карта «Мир», на базе которой «реализуется не только платежный, но и нефинансовый функционал», в том числе работа социальных и транспортных карт.

При этом премьер-министр обратил внимание на успешный обмен информациями между ЦБ РФ и партнерами из 15 иностранных государств. а также динамичное развитие системы быстрых платежей.

До этого Мишустин заявил, что самый сложный этап для российской экономики уже пройден.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.