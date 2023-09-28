Итальянский бренд одежды OVS откроет магазины в России

Основанный в Италии в 1972 году бренд одежды OVS, который управляет 2 тыс. магазинов по всему миру, планирует открыть магазины в России, пишет «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что первая точка продаж может открыться уже в ноябре в московском торговом центре «Vegas Крокус Сити». Его площадь составит 780 кв. м.

В планах открыть в этом году еще шесть магазинов бренда, а к концу 2025 года — до 50 точек по всей России.

До этого Financial Times раскрыла масштабы замороженной в России прибыли западных компаний.

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провел опрос, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru», что почти половина россиян — 44% — не испытывают проблем из-за ухода международных брендов из страны.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что одежда из Ирана и стран СНГ устраивает 60% россиян.