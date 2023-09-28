«Аэрофлот» сообщил о восстановлении работы системы бронирования Leonardo

Авиакомпания «Аэрофлот» в своем Telegram-канале cообщила, что работа российской системы бронирования Leonardo восстановлена.

«Работоспособность системы бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») восстановлена», — сказано в сообщении перевозчика.

В «Аэрофлоте» также заявили, что устранены затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании.

28 сентября в «Аэрофлоте» сообщили о глобальном сбое в работе системы бронирования Leonardo.

Авиакомпании «Победа» и «Россия» разместили похожие сообщения.

Информация о переходе авиакомпаний группы «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» на российскую систему бронирования билетов Leonardo появилась в мае прошлого года.

Ранее «Аэрофлот» вывел из иностранных реестров почти половину своих импортных самолетов.