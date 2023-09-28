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Российский банк предотвратил мошенничество в отношении своего клиента

Российский банк защитил своего клиента от кражи 160 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Сотрудники Сбера помешали мошенникам похитить 160 млн рублей у своего клиента, сообщает пресс-служба банка.

Мужчина обратился в офис Сбера с целью снятия наличных средств. У менеджера банка возникли подозрения, что клиент находится под влиянием третьих лиц, поэтому информация была передана сотрудникам безопасности Сбера, которые пообщались с клиентом и рассказали ему о типичных сценариях поведения мошенников. В результате мужчина осознал, что попал под влияние преступников, и рассказал, какими уловками его заставили обратиться в банк для снятия со счетов 160 млн рублей.

«Сотрудники отделений Сбербанка владеют всеми необходимыми инструкциями и на регулярной основе проходят специальное обучение, чтобы эффективно выявлять признаки того, что клиент находится под воздействием третьих лиц.

Каждый день мы спасаем средства наших клиентов от мошенников благодаря нашей антифрод-платформе и неравнодушию сотрудников, работающих в офисах», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Слаженная работа клиентского менеджера и сотрудников службы безопасности Сбера помогла спасти деньги клиента от преступников. Поняв, что он вышел из-под их контроля, мошенники перестали с ним контактировать и удалили историю переписки.

Сейчас расследованием преступления и розыском причастных лиц занимаются правоохранительные органы. Сотрудники Сбера помогли клиенту подать заявление в полицию.

Ранее руководитель «Лаборатории нейронаук и поведения человека» Сбербанка, психотерапевт Андрей Курпатов рассказал, как уберечься от мошенников.

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