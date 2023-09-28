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Минэнерго РФ назвало сроки действия запрета на экспорт топлива

Минэнерго РФ: не стоит ждать быстрого снятия запрета на экспорт топлива

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Global Look Press

Министерство энергетики РФ назвало ожидания быстрого снятия запрета на экспорт топлива бесперспективными. Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил ТАСС, что такая мера будет действовать до стабилизации топливообеспечения и цен.

«Мы с другими ведомствами, службами и компаниями в ежесуточном режиме осуществляем мониторинг рынка для возможного принятия дополнительных оперативных мер», — подчеркнул министр.

По словам Шульгинова, при регулировании рынка топлива Минэнерго выступает за баланс между интересами производителей и потребителей.

21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива из России.

С момента введения запрета на экспорт топлива из РФ стоимость котировок на основные виды топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обвалилась на 21%. Но начиная со вторника стоимость бензина Аи-92 выросла на 3,9%, до ₽57 647. Аи-95 подорожал на 3,25%, до ₽60 012, а дизельное топливо прибавило 3,09% — ₽62 742.

27 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что меры по топливу в стране приняты, но розничные цены на бензин продолжают увеличиваться. Российский лидер также отмечал, что правительство понимает, что происходит с ценами на топливо в стране. По его словам, компании хотят получить максимальную прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт. В начале недели кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов. В частности, были отменены запреты на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию, поставки для ВС РФ находящихся за рубежом, транспортировка физлицами топлива для личных нужд.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.

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