Минэнерго РФ назвало сроки действия запрета на экспорт топлива

Министерство энергетики РФ назвало ожидания быстрого снятия запрета на экспорт топлива бесперспективными. Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил ТАСС, что такая мера будет действовать до стабилизации топливообеспечения и цен.

«Мы с другими ведомствами, службами и компаниями в ежесуточном режиме осуществляем мониторинг рынка для возможного принятия дополнительных оперативных мер», — подчеркнул министр.

По словам Шульгинова, при регулировании рынка топлива Минэнерго выступает за баланс между интересами производителей и потребителей.

21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива из России.

С момента введения запрета на экспорт топлива из РФ стоимость котировок на основные виды топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обвалилась на 21%. Но начиная со вторника стоимость бензина Аи-92 выросла на 3,9%, до ₽57 647. Аи-95 подорожал на 3,25%, до ₽60 012, а дизельное топливо прибавило 3,09% — ₽62 742.

27 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что меры по топливу в стране приняты, но розничные цены на бензин продолжают увеличиваться. Российский лидер также отмечал, что правительство понимает, что происходит с ценами на топливо в стране. По его словам, компании хотят получить максимальную прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт. В начале недели кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов. В частности, были отменены запреты на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию, поставки для ВС РФ находящихся за рубежом, транспортировка физлицами топлива для личных нужд.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.