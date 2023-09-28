Цена на американскую нефть рекордно выросла

Цена американской нефти WTI на бирже поднималась выше $95 за баррель впервые больше чем за год. Bloomberg пишет, что стоимость топлива растет на фоне сокращения запасов в США.

По данным на 9:03 мск, нефть WTI стоила $94,35 за баррель (+0,72% по сравнению с открытием торгов) на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX. Цена эталонной североморской марки Brent на лондонской бирже ICE прибавила 0,9% и достигла $97,38 за баррель.

В среду стоимость WTI увеличилась на 3,6% (на $3,29), что стало рекордом с начала мая. Цена Brent выросла на 2,8% (на $2,59).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, составили менее 22 млн баррелей, пишет агентство. Запасы упали до самого низкого показателя с июля 2022 года. Они сократились сильнее, чем ожидалось, и это показывает, как сильно сужается рынок при сокращении поставок из России и Саудовской Аравии, делает вывод Bloomberg. С конца июня цена на WTI увеличилась примерно на треть.

Мировые цены на нефть могут повыситься до $120-150 за баррель, если правительство США не предпримет меры для стимулирования геологоразведочных работ, заявил генеральный директор сланцевой бурильной компании Continental Resources Дуг Лоулер 26 сентября.

Ранее в России спрогнозировали цены на нефть на ближайшее время.