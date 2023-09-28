На Украине оценили объем средств для восстановления энергосистемы страны

Глава национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украине нужно еще несколько сотен миллионов долларов для восстановления энергосистемы, цитирует его РИА Новости.

«Еще несколько сотен миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, но и восстанавливать их в более современном формате», — отметил он.

По его словам, Украина уже смогла профинансировать большую часть потребностей. Кудрицкий также отметил, что на восстановление энергетической системы страны было потрачено свыше миллиарда долларов, которые были выделены западными союзниками Киева.

До этого от национальной энергетической компании «Укрэнерго» потребовали объяснений причин привлечения аварийной помощи из соседних государств.

В конце августа сообщалось, что Украина применила аварийную помощь от Польши и Румынии с целью покрытия спроса на электроэнергию на фоне ее рекордного потребления.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.