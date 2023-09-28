В России с 1 октября увеличатся некоторые пенсии

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала об увеличении с 1 октября выплат некоторым категориям российских пенсионеров. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В связи с увеличением денежного довольствия военнослужащих пенсии силовиков возрастут на 10,5%. Также с 1 октября пенсионеры, которые в сентябре достигли 80-летнего возраста или стали инвалидами I группы, будут получать увеличенный размер страховой пенсии по старости за счет повышения на 100% фиксированной выплаты. Поэтому, отметила Финогеева, размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о повышении с 1 октября зарплат работникам бюджетной сферы. Для силовиков и военнослужащих повышение будет максимальным — на 10,5%. Для сотрудников бюджетных организаций зарплаты повысятся на 5,5%. Также зарплата может измениться и у работников частных компаний, которые производят индексацию с 1 октября.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.