Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Импортеры закупают зерно и нефть все дальше из-за конфликта на Украине

По данным ООН, нефть и пшеница преодолевают рекордные расстояния впервые с 1999 года

close
100%
Emrah Gurel/AP

Потребители вынуждены закупать зерно и нефть для поставок из все более отдаленных стран после того, как конфликт на востоке Украины нарушил традиционные маршруты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Конференции ООН по торговле и развитию(UNCTAD).

По словам главы UNCTAD Ребеки Гринспан, в 2023 году зерновые грузы преодолевали большее расстояние, чем когда-либо ранее начиная с 1999 года, когда начался мониторинг. Импортеры переориентировались на другие страны после блокады украинских портов. Также рекордные расстояния преодолевает российская нефть, поскольку Москва ищет новые рынки сбыта взамен Европы.

По данным UNCTAD, средняя дальность перевозок зерна выросла на 7,4% по сравнению с 2021 годом, нефти — на 6,4%. «Это связано с нарушением логистики в Черном море и конфликтом на Украине», — резюмировала Гринспан.

Недавно агентство Bloomberg отмечало, что в мире начался дефицит дизельного топлива, вызванный сокращением добычи нефти Саудовской Аравией и Россией.

Ранее стало известно, что российский экспорт СУГ может достичь исторического рекорда в 2023 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях