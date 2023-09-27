Импортеры закупают зерно и нефть все дальше из-за конфликта на Украине

Потребители вынуждены закупать зерно и нефть для поставок из все более отдаленных стран после того, как конфликт на востоке Украины нарушил традиционные маршруты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Конференции ООН по торговле и развитию(UNCTAD).

По словам главы UNCTAD Ребеки Гринспан, в 2023 году зерновые грузы преодолевали большее расстояние, чем когда-либо ранее начиная с 1999 года, когда начался мониторинг. Импортеры переориентировались на другие страны после блокады украинских портов. Также рекордные расстояния преодолевает российская нефть, поскольку Москва ищет новые рынки сбыта взамен Европы.

По данным UNCTAD, средняя дальность перевозок зерна выросла на 7,4% по сравнению с 2021 годом, нефти — на 6,4%. «Это связано с нарушением логистики в Черном море и конфликтом на Украине», — резюмировала Гринспан.

Недавно агентство Bloomberg отмечало, что в мире начался дефицит дизельного топлива, вызванный сокращением добычи нефти Саудовской Аравией и Россией.

Ранее стало известно, что российский экспорт СУГ может достичь исторического рекорда в 2023 году.