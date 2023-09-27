В России решили ввести запрет на финансовые пирамиды

В России решили запретить деятельность финансовых пирамид, такой законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компаниям, которые не поднадзорны Центробанку РФ и деятельность которых не регулируется законом, запретят привлекать средства физлиц в качестве инвестиций. За несоблюдение ограничений организациям будет грозить штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. За повторное нарушение запрета предусмотрена уголовная ответственность.

За первое полугодие ЦБ выявил в Москве 148 компаний с признаками нелегальной деятельности. Это на 32% больше, чем за январь–июнь 2022 года. Тогда было выявлено 122 нелегала. Банк России ведет реестр таких компаний, сейчас он насчитывает более 10 тыс. организаций. В Москве за январь–июнь 2023 года было выявлено 6 финансовых пирамид против 15 за аналогичный период прошлого года.

Начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин рассказал «Газете.Ru», что более чем двукратное снижение числа пирамид в столице связано с переходом мошенников в интернет: вместо регистрации офиса в столице они создают сайт и начинают обманывать россиян с помощью трех основных схем.

«Это онлайн-квесты, матричные пирамиды и псевдообразовательные платформы», — перечислил эксперт.

Он уточнил, что вкладчики в результате теряют свои вложения. Например, в онлайн-квесте пользователя при попытке вывести деньги просят заплатить комиссии и налоги.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист раскрыл самые распространенные схемы мошенничества.