Россияне получили возможность платить по QR-кодам за границей

Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за рубежом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников платежного рынка.

Подобную схему запустили как минимум два российских банка, еще пять — тестируют механизм, рассказали собеседники газеты. По их словам, отечественные банки для этого договаривались с местными кредитными организациями. Расплатиться по QR-кодам россияне уже могут в Турции, Узбекистане и Таджикистане, а также в Таиланде и на Кубе, пишет газета. Чтобы совершить операцию, клиенту нужно отсканировать QR и подтвердить действие.

Рынок и бизнес гибко адаптируются к текущим условиям и находят решения, позволяющие гражданам проводить безналичные платежи и переводы, прокомментировали в пресс-службе Центробанка РФ. В разных странах схема проведения операций через QR для бизнеса может отличаться, рассказал источник газеты на платежном рынке. В ближнем зарубежье деньги чаще всего поступают через СБП. В крупнейших российских банках воздержались от комментариев по теме.

Партнер «Яков и Партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) Илья Иванинский отметил, что при расширении числа банков, предоставляющих такую возможность, опция станет популярной. С ним согласился директор подразделения «Диджитал» банка «ДОМ.РФ» Олег Комлик, назвав оплату по QR-кодам успешно апробированным в России способом.

Директор Делобанка Ирина Кузьмина в беседе с «Газетой.Ru» назвала две основных причины неожиданно резкого роста количества покупок в России, совершенных через Систему быстрых платежей, а также числа подключенных к ней точек во втором квартале 2023 года. Это ограничение размера межбанковских комиссий и увеличение числа оплат по QR-коду.

По данным Центробанка, в первом квартале 2023 года количество покупок, оплаченных через СБП, составило 200 млн – на 40 млн больше, чем в четвертом квартале 2022-го. А во втором квартале 2023-го было 340 млн покупок – рост уже на 140 млн (то есть динамика квартального роста составила 350%). Если раньше за квартал в среднем к СБП подключалось около 100 тысяч предприятий, то с апреля по июнь – почти 400 тысяч.

Ранее сообщалось, что каждый второй житель РФ пользуется переводами через СПБ.