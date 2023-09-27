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В Британии назвали экономику Германии отсталой

The Telegraph: Германия — самое слабое звено в экономике Евросоюза

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Reuters

Германия теперь является самым слабым звеном в экономике Европы. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Издание отмечает, что страна долгое время игнорировала тревожные сигналы, но теперь закрывать глаза на накопившиеся проблемы стало сложно. Ее сильные стороны — автопром, машиностроение и химическая промышленность — превратились в уязвимые места. Особенно заметно падает производство электромобилей.

При этом Германия медленно адаптируется к современной экономике, где большую роль играет сфера услуг и цифровые технологии. Страна застряла в бюрократии, ее инфраструктура устарела.

Эксперты Бундесбанка предупредили, что для прогресса Германии нужны масштабные реформы. Пока же страна демонстрирует один из самых слабых прогнозов роста ВВП в Европе наряду с Италией и постбрекзитной Британией.

В начале сентября Еврокомиссия вновь снизила прогнозы экономического роста стран входящих в Евросоюз. Причиной пересмотра стало усиление инфляционного давления. В связи с этим темпы роста ВВП в странах ЕС в 2023 году оцениваются на уровне 0,8% против 1% в весеннем прогнозе. На 2024 год прогнозирован рост на 1,4% вместо ранее прогнозируемых 1,7%.

Ранее в Норвегии рассказали об ухудшении состояния экономик пяти европейских стран на фоне СВО.

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