В Россию на биржу выйдет известный ретейлер мужской одежды

Сеть магазинов мужской одежды Henderson планирует провести IPO (Initial Public Offering — первое публичное размещение бумаг на бирже — прим Газеты.Ru) на Московской бирже до конца 2023 года. Компания намерена продать до 15% акций и привлечь около ₽3-4 млрд. Об этом сообщает РБК.

Henderson рассчитывает на оценку бизнеса примерно в ₽30 млрд. Поскольку компания станет первой на Мосбирже в своем роде, то аналитики ориентируются при своих оценках на IPO cети магазинов FixPrice.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, размещение может быть интересно инвесторам, поскольку Henderson станет первым модным ретейлером на Мосбирже. К тому же у компании высокая рентабельность EBITDA и почти полное отсутствие конкурентов из-за введенных в отношении РФ санкций.

Однако старший директор CORE.XP Марина Малахатько считает, что быстрый рост продаж в fashion-сегменте маловероятен. По ее мнению, он может начаться не раньше 2026 года.

В конце июля 2023 года на Мосбирже IPO провела финтех-компания CarMoney.

Ранее стало известно, что криптовалютная биржа Binance уходит из России и продает местный бизнес CommEX.