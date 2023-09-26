В России рассказали про последствия введения санкций на алмазы из РФ

Полный запрет на поставки российских алмазов может нанести серьезный ущерб мировому рынку драгоценных камней. Об этом сообщает «Прайм».

По мнению аналитика Леонида Хазанова, опрошенного изданием, такие санкции способны «разрушить до основания» отрасль, поскольку заменить Россию как крупнейшего производителя попросту нечем.

В 2022 году в РФ было добыто 43,2 млн карат алмазов — больше, чем во всех остальных ключевых странах-производителях вместе взятых. По словам Хазанова, ни у одной другой страны нет возможности быстро нарастить добычу алмазов.

Санкции против российских алмазов грозят массовыми увольнениями в смежных отраслях по всему миру — среди огранщиков, ювелиров, производителей инструментов и других работников. Кроме того, они могут привести к росту цен на алмазы на 10-20%.

В середине сентября появилась информация о планах Евросоюза ввести санкции в отношении российских компаний, добывающих алмазы. Согласно новым правилам, на территории ЕС будет разрешен оборот камней только с нероссийской маркировкой. Для необработанных алмазов запрет планируют ввести с 1 января 2024 года.

Ранее Bloomberg раскрыл детали 12-го пакета санкций ЕС.