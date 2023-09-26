В Китае заявили, что экономическое развитие должно возобладать в международной повестке

Министр иностранных дел КНР, глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что главной темой международной повестки вновь должны стать вопросы глобального экономического развития. Об этом он заявил на брифинге в Госсовете Китая, сообщает ТАСС.

По словам министра, следует снова поставить вопросы развития во главу угла в международной повестке. Ван И выразил уверенность в том, что необходимо позволить развивающимся странам лучше интегрироваться в международное разделение труда и сделать так, что жители всех стран могли пользоваться результатами развития на более справедливой основе.

Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин выступает против произвольной экспансии военных блоков, которая негативно отражается на безопасности других государств.

По его мнению, необходимо создать благоприятную среду для всеобщей безопасности. Он предложил обоюдно уважать законные озабоченности в сфере безопасности, выступать против самовольного расширения военных блоков и сдавливания пространства безопасности вокруг других стран.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.