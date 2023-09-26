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Российский дипломат оценил перспективы ЕС по отказу от российского газа

Дипломат Логвинов: ЕС не сможет в скором времени отказаться от российского газа

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Shutterstock

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что ЕС не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от поставок газа из России, включая СПГ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отказ от закупки газа у России по действующим долгосрочным контрактам повлечет для государств ЕС серьезные финансовые издержки.

«Прекращение использования свободных объемов отечественного СПГ в условиях ограниченного предложения в очередной раз взвинтит цены на энергию в Евросоюзе», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что даже учитывая выполнение обязательств по заполнению 90% объема газохранилищ до 1 ноября 2023 года, они могут быть закрытыми, а по оценкам Еврокомиссии, до трети зимнего спроса со стороны европейских потребителей, остальное придется покрывать за счет непрерывных поставок из-за рубежа».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед депутатами венгерского парламента в первый день осенней сессии, заявил, что решение Европы отказаться от энергии из России противоречит ее интересам, но у Будапешта недостаточно сил противостоять.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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