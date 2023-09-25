В Минпромторге допустили корректировку гибких экспортных пошлин

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром.Казахстан» допустил корректировку гибких экспортных пошлин при необходимости, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Министр заявил, что в подконтрольном ему ведомстве следили ха тем, решение по пошлинам никак не повлияло на инвестиционные программы предприятий.

«Но по мере реализации этого решения мы будем мониторить ситуацию и при необходимости будем рассматривать обращения компаний, если будет какая-то необходимость по корректировке», — сказал он.

Министр добавил, что в Минпромторге «постарались все выверить».

Говоря о том, как введение гибких пошлин может сказаться на экспортных поставках, Мантуров сказал, что курсовая разница в настоящее время создает возможности для расширения экспорта, и введение пошлин на это не повлияет.

До этого глава Минпромторга, который является председателем совета директоров «АвтоВАЗа», не подтвердил приостановку проекта запуска производства кроссоверов Lada X-Cross 5 в партнерстве с китайским производителем.

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