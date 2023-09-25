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В СПЧ назвали позором приветствие неонациста в парламенте Канады

Брод: чествование неонациста еще раз показало двойные стандарты Канады

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Приветствие неонациста в парламенте Канады является следствием многолетней политики этого государства и ряда стран, направленной на героизацию пособников гитлеровского режима. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Известно, что после окончания Второй мировой войны Канада при содействии США предоставила убежище тысячам германских нацистов, которые обслуживали власть и участвовали в пропагандистской войне против СССР, а впоследствии с Россией. Фонд Шимона Визенталя, который добивался возмездия над гитлеровскими палачами, не раз указывал на то, что власти Канады не содействуют в этой деятельности. Чествование неонациста еще раз показало двойные стандарты политической верхушки Канады», — приводит его слова РАПСИ.

По его мнению, подобная акция и «политика героизации пособников гитлеризма» должны быть осуждены на международном уровне, а также «здравыми людьми разных стран».

«Симптоматично, что именно в эти дни канадские власти состряпали очередной санкционный список, включив в него и правозащитников, выступающих с осуждением украинского режима. Неонацисты для Канады – герои, правозащитники – враги. Диагноз ясен, комментарии излишни», — подчеркнул Брод.

Ранее сообщалось, что посольство России после данного инцидента направит ноту в МИД Канады.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

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