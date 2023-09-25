В Еврокомиссии заявили о сокращении транзита украинского зерна через Польшу

Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей в текущем году сократился втрое по сравнению с 2022 годом, передает ТАСС.

«По польской ситуации, если посмотреть на цифры, как двигались грузы в прошлом году по сравнению с этим годом, сейчас в три раза меньше по причинам, которые мы не хотим комментировать», — сказала она.

По словам Валеан, в Еврокомиссии (ЕК) видят, что возможности для расширения транзита через территорию Польши есть, но они не задействованы.

Накануне президент Польши Анджей Дуда сообщил, что необходимо увеличить транзит украинского зерна.

24 сентября Дуда говорил, что Варшава готова обеспечить транзит украинских зерновых через польскую территорию для их последующей отправки в беднейшие страны Африки и Азии.

В этот же день польский лидер заявил, что власти Польши ввели запрет на импорт зерна с Украины, чтобы защитить своих фермеров, которые обеспечивают продовольственную безопасность республики. Он отмечал, что не собирается отказываться от этого шага.

Ранее на Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей.