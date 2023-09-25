Кишинев выдвинул «Газпрому» условия мировой по долгам

Молдавия направила в «Газпром» проект мирового соглашения по долгам «Молдовагаза». Согласно документу, российская компания должна списать все задолженности молдавского оператора, включая $275 млн перед «Факторинг Финанс» и $433 млн перед самим «Газпромом». Об этом сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на свои источники.

Взамен Кишинев готов заплатить $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа» и отказаться от претензий по непоставкам на $160 млн. Такой план содержится в переписке молдавских чиновников и привлеченных экспертов.

«У «Газпрома» не вызывает сомнений, что реальный долг намного больше заявленного Молдавией. Мы намерены отстаивать свои права», — заявили в российской компании.

По мнению эксперта Сергея Кондратьева, проведенный Молдавией аудит носит субъективный характер и не может служить основанием для списания долгов.

В начале сентября правительство Молдавии заявило, что признает лишь часть долга в $709 млн, предъявляемого «Газпромом». При этом Россия и сам «Молдовгаз» настаивают на пересмотре аудита и погашении долгов.

Ранее глава «Газпром нефти» предупредил о риске дефицита бензина и дизеля из-за заградительных пошлин.