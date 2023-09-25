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Европа может на десятилетия оказаться в зависимости от американского СПГ

ЕК: Европа рискует на десятилетия оказаться в зависимости от американского СПГ

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Depositphotos

Европа рискует попасть в новую зависимость от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов. Об этом в интервью Financial Times заявила генеральный директор Главного управления по энергетике Еврокомиссии (ЕК) Дитте Юул Йоргенсен.

«В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся... органическое топливо... И в этом контексте возникнет потребность в топливе США», — заявила она.

При этом Йоргенсен отметила, что у Евросоюза есть все инструменты, чтобы пережить очередной зимний энергетический кризис на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

До этого бывший премьер Молдавии Александр Муравский заявил, что республика после проведения аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» должна была приступить к переговорам. По его мнению, молдавские власти выбрали путь, ориентируясь на конъюнктурные геополитические интересы.

Ранее Россия предостерегла Молдавию от попыток политизации энергетики.

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