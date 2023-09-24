Boeing планирует поставить Индии еще несколько самолетов-разведчиков P-8I

Американская оборонная и аэрокосмическая компания Boeing рассматривает возможность поставить Индии еще шесть самолетов морского наблюдения P-8I для ВМС, передает Hindustan Times, ссылаясь на представителя компании Boeing.

«Мы продолжаем переговоры с ВМС Индии о возможном заказе дополнительных самолетов P-8I», — сказал вице-президент по мобильности, наблюдению и бомбардировщикам бизнес-подразделения Boeing Defense, Space & Security Дэн Джиллиан.

Он пояснил, что в Индии хотят получить дополнительные самолеты, так как те 12 самолетов, которые у них уже есть, работают хорошо и за последние 10 лет налетали более 40 тысяч часов.

Отмечается, что ВМС Индии располагает 12 самолетами P-8I производства Boeing, которые разделены на две эскадрильи.

P-8I — военная модификация коммерческого самолета Boeing 737-800, он стал неотъемлемой частью флота ВМС Индии в 2013 году.

В феврале компания Boeing объявила о прекращении производства с 2025 года палубных истребителей F/A-18 Super Hornet, которые широко используются на американских авианосцах.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания начала использовать самолет 1970 года выпуска.