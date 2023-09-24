Юрист рассказал, когда работодатель может удержать часть зарплаты при увольнении сотрудника

Работодатель по закону может удержать до 20% от зарплаты сотрудника, который решил уволиться, рассказал изданию Ura.ru юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Эксперт отметил, что, например, это касается случаев, когда увольняющийся сотрудник увольняется до конца года и уже получил отпускные — это предусмотрено статьей 137 Трудового кодекса РФ.

«При увольнении через полгода, если он отгулял отпуск в полноте 28 календарных дней, теоретически у него могут удержать оставшиеся дни», — уточнил Кофанов.

Он подчеркнул, что работодатель не сможет по закону удержать более 20% от средней заработной платы работника, но при согласии работника возможны удержания любых сумм.

Кроме того, работодатель имеет право не выплачивать все причитающиеся сотруднику при увольнении деньги, если тот уже брал аванс. Юрист пояснил, что речь идет о случае, когда сотрудник попросил выдать часть денег заранее, а не в положенные сроки, и снова не более 20%.

Как рассказали россияне, участвующие в опросе рекрутингового сервиса сервиса SuperJob, каждый четвертый из них сталкивался с препятствованием увольнению со стороны работодателя.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении стипендий до уровня МРОТ.