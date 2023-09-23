Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России объяснили резкий рост доходов и расходов бюджета на три года

Аналитик Васильев: рост расходов бюджета РФ связан с геополитикой и выборами

close
100%
Shutterstock

Резкий рост госрасходов в 2024 году связан с геополитикой и выборами в России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, комментируя одобренный правительством РФ проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

«Первое, на что мы обратили внимание в проекте бюджета на следующий год – это существенный рост доходов и расходов. Мы предполагали, что доходы бюджета на 2024 год составят 30,5 трлн руб. и расходы – 33,5 трлн руб. Предполагаем, что правительство видит необходимость существенного наращивания госрасходов в следующем году, что обусловлено геополитикой и выборами», — сказал эксперт.

Минфин заложил доходы на 35 трлн рублей и расходы на 36,6 трлн рублей в 2024 году.

«Доходы прогнозируются примерно на 23% больше, чем мы ожидаем в этом году — 28,5 трлн рублей, а расходы – на 16% (31,6 трлн рублей). Мы полагаем, что инфляция по итогам этого года составит 7,5%, а по итогам 2024 – 5%. То есть мы видим существенный рост реальных доходов и расходов бюджета в следующем году», — уточнил аналитик.

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили накануне заявила «Газете.Ru», что дефицит бюджета на будущие три года не вызывает опасений.

Согласно проекту бюджета, доходы ожидаются на уровне 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн в 2025 году и 34,1 трлн в 2026 году. Расходы прогнозируются на уровне 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн в 2025 году и 35,6 трлн рублей в 2026 году. 4,4 трлн рублей планируется направить на единые пособия семьям с детьми, более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения, еще около 1,6 трлн рублей — на выплату маткапитала. Более 1 трлн рублей уйдет на лекарственное обеспечение. За три года 111 млрд рублей на создание новых мест в школах. Более 947 млрд рублей планируется направить на поддержку промышленности гражданского назначения, от 67 млрд рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса.

Ранее стало известно, как цифровой рубль может помочь бюджету.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях