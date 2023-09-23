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Полиция Гонконга попросила Интерпол найти украденные $179 млн

SCMP: Гонконг обратился в Интерпол для поиска похищенных $179 млн

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Depositphotos

Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более $179 млн. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на собственные источники.

В публикации отмечается, что в правоохранительные органы Гонконга поступило более 2260 жалоб от жертв мошенников, по данному факту было задержано около 11 человек. Данную махинацию называют крупнейшей в истории Гонконга.

Издание подчеркивает, что полицейские уже обратились за помощью в Интерпол и зарубежным платформам торговли виртуальными активами. Это было сделано, чтобы перехватить криптовалюту, которая связана с «крупнейшей в истории финансовой аферой».

Источник газеты утверждает, что часть связанной с махинациями криптовалюты удалось заморозить. При этом работа по поиску остальных средств в настоящее время продолжается. Для мониторинга переводов цифровой валюты в сети была привлечена группа местных офицеров.

До этого российские пользователи криптовалютной биржи Binance столкнулись c рассылкой ворующего пароли вируса, вскоре после того как финансовая платформа ввела новые ограничения против россиян.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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