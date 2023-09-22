Венгрия поможет своим фермерам найти рынки сбыта в случае запрета Украиной импорта

Будапешт поможет своим фермерам найти рынки сбыта продукции, если Киев введет запрет на ввоз на Украину товаров из Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, если Киев пойдет на запрет импорта сельскохозяйственной продукции из Венгрии, это будет ощутимо для его страны, однако венгерские власти помогут своим фермерам найти другие рынки.

«Мы поможем нашим фермерам найти другие рынки сбыта», — сказал Сийярто.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и другой сельхозпродукции с Украины, однако потребовала от украинских властей представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах Евросоюза. Венгрия же, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз к ним украинского зерна. Украина подала жалобу в ВТО на действия этих трех стран.

Кроме того, как сообщил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, Киев в ближайшее время введет запрет на импорт ряда наименований польской сельхозпродукции в ответ на одностороннее эмбарго на ввоз украинского зерна.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.