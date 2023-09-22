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Министр Решетников дал прогноз по курсу доллара к концу года

Министр Решетников: курс доллара к концу года установится на уровне 94 рублей

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Shutterstock

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил на заседании правительства, что к концу 2023 года курс доллара может установиться на уровне 94 рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Он рассказал, что в этом году торговый баланс составит $145 млрд, что соответствует среднему уровню 2020–2021 годов, и далее сальдо торгового баланса продолжит рост, обеспечиваемый опережающим ростом экспорта при более сдержанном росте импорта.

«В результате к концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар США», — утверждает министр.

По прогнозам Минэкономразвития, в следующие два года новое равновесие будет формироваться на уровне 90–92 рубля за 1 доллар с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала.

Ранее в ЦБ заявили, что курс доллара мог бы быть трехзначным при прежней ключевой ставке в 8,5%. 15 августа Банк России повысил ставку до 12%, а 15 сентября — до 13%.

По мнению финансового аналитика Владислава Антонова, повышение ключевой ставки до 13% поддержит рубль, однако на него продолжат давить другие факторы.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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